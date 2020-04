Il giornalista Domenico Quirico ospite del Comune di Mornese in diretta Facebook

Proseguono in diretta streaming, sulla pagina Facebook del Comune di Mornese, gli appuntamenti con “Aperitivi Doc – Dieci ospiti Conversano”. Dopo il successo dei primi due incontri con Paolo Mazzarello e Roberto Alciati, oggi, domenica 18 aprile alle 17.30, ospite sarà Domenico Quirico.

Si dicono soddisfatti gli organizzatori dell’iniziativa che spiegano: “Abbiamo avuto un ascolto in diretta di oltre cento spettatori e di oltre 1000 visualizzazioni in podcast tra facebook e youtube, abbiamo capito che nonostante iniziative di questo tipo si possano ritrovare più o meno ovunque, il livello dei nostri ospiti è stato sicuramente decisivo per i nostri ascolti. Come abbiamo già detto più volte, abbiamo deciso di raccontare il nostro presente, guardando alle epidemie come si guarda ad un iceberg.

Sulla punta, ovviamente, ci sta il problema medico-sanitario, ampiamente trattato da Mazzarello in apertura, ma sotto, in quella zona spesso molto più vasta e più pericolosa, possiamo trovare tutte le altre conseguenze o correlazioni che questa pandemia ha sicuramente portato. Nella scorsa puntata abbiamo affrontato l’argomento religioso con il prof. Alciati, andando ad indagare gli impatti sul culto, ma anche le derivazioni storiche di pratiche ormai consolidate, tanto nel cristianesimo quanto nelle altre religioni.

Oggi pomeriggio torneremo con una modalità leggermente diversa, ma che sicuramente va a riprendere il vero intento conviviale dell’iniziativa. Il prezioso ospite di questa puntata dialogherà con Ian Bertolini e con il pubblico a casa a partire dalla parola “guerra” e da tutti gli attributi bellici che spesso sono stati utilizzati per descrivere l’epidemia. A tal proposito non potevamo che ospitare una persona che la guerra l’ha sempre raccontata, ma soprattutto che l’ha vissuta sulla propria pelle. Sarà con noi Domenico Quirico, giornalista, reporter , scrittore. Abbiamo scelto di intitolare la puntata con “Le Epidemie – Il peso della parola “guerra”. Conversazione con Domenico Quirico”.

Come è già stato per gli altri due incontri, il vero fulcro dell’iniziativa è dato dalle domande, sempre numerose, che gli spettatori possono fare agli ospiti attraverso i commenti.

A moderare il dibattito il consigliere e regista Ian Bertolini, ideatore dell’iniziativa assieme ad Eugenio Gastaldo e Desirèe Anfosso. La puntata sarà disponibile in podcast assieme alle puntate precedenti sul nostro canale youtube”.

(foto dal sito del Comune di Mornese)