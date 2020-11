Ancora un importante riconoscimento per il liceo Amaldi di Novi Ligure. La scuola superiore novese ha infatti vinto il premio Iris 2020, organizzato dall’Università di Genova, come miglior liceo nell’area di Ingegneria. Non solo: un diplomato della stessa scuola ha vinto il premio Iris/VM, che misura l’evoluzione dell’apprendimento dal voto di maturità al primo anno di università, per l’area di Lettere e Filosofia. La premiazione si terrà domani, martedì 10 novembre, alle 11,45 in occasione di OrientaMenti 2020, in modalità a distanza.

L’indicatore Iris, spiegano dal liceo Amaldi, misura l’efficienza e l’efficacia con cui gli studenti immatricolati all’ateneo di Genova superano gli esami del primo anno. In particolare, Iris misura il rapporto fra il risultato raggiunto dallo studente e il risultato massimo previsto dalla sua Area. Iris fornisce un metro per stimare gli effetti di azioni volte a migliorare il delicato passaggio Scuola-Università, nella consapevolezza che tale misurazione agevola l’individuazione degli errori e l’elaborazione di possibili azioni di miglioramento.