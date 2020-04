Il Montebore in dono al personale sanitario dell’Ospedale di Pavia

Un piccolo gesto d’amore rivolto a chi tutti i giorni, ma soprattutto in questo difficile momento di pandemia, sta salvando le nostre vite a discapito della loro. Le tristi cronache raccontano di tanti medici e infermieri morti a causa del Covid-19, ma i medici, gli infermieri e tutto il personale che opera negli ospedali, non si arrende e continua strenuamente a lottare per sconfiggere questo invisibile e terribile nemico.

A loro hanno pensato Roberto e Agata di Vallenostra, che hanno voluto donare ai sanitari del San Martino di Pavia, i prodotti del loro caseificio.

“In realtà – dice Roberto – l’idea non è arrivata da noi, ma da alcuni nostri affezionati clienti. In questo periodo anche a causa della chiusura di tutti i ristoranti e anche del nostro, ci avanzava molto latte, e per evitare che andasse sprecato abbiamo comunque prodotto i formaggi rilanciando l’adozione della pecora con il pacco “pecora” edizione speciale “Restate a Casa”. L’iniziativa ha avuto successo, le adozioni sono tante, c’è chi ha adottato per la famiglia, chi per far un regalo di compleanno o per un’altra ricorrenza, chi ha donato il pacco a qualcuno più bisognoso e c’è chi ha adottato anche solo per aiutarci perché ci vuole bene! Tra le tante adozioni ci ha commosso quella di Eleonora Lacrima che ha voluto donare due pacchi pecora a un centro Covid.

Come lei, anche Jasmina Dei Negri e Stefano Baseotto dalla Germania, ci hanno detto che volevano devolvere un pacco in beneficenza a chi volevamo noi. Commossi da quest’altruismo abbiamo aggiunto un altro pacco ai loro e abbiamo donati al Policlinico San Matteo – Pavia per ringraziare e supportare tutto il personale medico e infermieristico in questi lunghi, difficili ed estenuanti turni di lavoro. Io li chiamo eroi – conclude Roberto – ma loro rispondono che stanno facendo solamente il loro lavoro adempiendo al loro dovere, cosa non del tutto scontata! Per noi siete eroi, e ci teniamo a dirvelo anche con questo piccolo pensiero”.

Se volete adottare una pecora e ricevere il pacco che contiene formaggi e vino, qui trovate tutte le indicazioni: https://www.vallenostra.com/adozione.html