Il Museo Paleontologico Maini viene a casa con #contagiatidicultura 

Giocoforza dobbiamo stare tra le nostre quattro mura, inutile raccontarci bugie, lo abbiamo capito tutti che questo virus aggredisce in modo veloce e l’unico modo di debellarlo è non contagiarci l’un l’altro. Del tutto ci che ci dava gioia ora è chiuso. Per quanti erano abituati nel tempo libero a frequentare i musei, l’Associazione Calappilia e il Museo Paleontologico Giulio Maini del comune di Ovada lanciano un’ iniziativa interessante a distanza che aiuta a trascorre il tempo in modo piacevole dedicata a scuole e famiglie piemontesi e liguri dal titolo “Il museo viene a casa” e l’hashtag #contagiatidicultura,

Come spiegano gli organizzatori con un comunicato : “In questo periodo di Emergenza sanitaria nazionale, la didattica a distanza è diventata uno strumento indispensabile per la scuola e le famiglie costrette a continuare il percorso scolastico da casa. “Il museo viene a casa” ,riserva a docenti delle scuole elementari piemontesi e liguri, così come a tutti i genitori che ne faranno richiesta, del materiale didattico di approfondimento di paleontologia “impariamo con i fossili”. Le dispense, scritte con un linguaggio adatto ai bambini che frequentano le scuole elementari, contengono divertenti approfondimenti sui principali temi della paleontologia, della geologia e varie curiosità su alcuni animali ormai estinti. Per ottenere il materiale basta contattare il museo sulla propria pagina Facebook e inviare una mail a [email protected]

Il museo invita i bambini a disegnare il loro mondo paleontologico, partecipando alla galleria “disegnamo la paleontologia”. I disegni dovranno essere scansionati/fotografati e inviati via mail al museo per essere pubblicati sulle pagine social. I disegni con #iocombattoilvirus saranno poi esposti in una mostra alla riapertura del museo. E non solo, quando riaprirà il Museo, a tutti i partecipanti sarà consegnato, un simpatico omaggio a titolo di ringraziamento”.