Il nuovo Consiglio comunale si insedia lunedì sera a Palazzo Spinola.

Si terrà lunedì 18 ottobre, alle 21, la seduta del Consiglio comunale per la convalida dell’elezione a sindaco di Alberto Basso e dei consiglieri. Il primo cittadino sarà chiamato anche a giurare e comunicherà all’assemblea la composizione della giunta, nominata la scorsa settimana. Ne ha fatto parte il vicesindaco Nicoletta Cucinella, forte dei suoi 500 voti personali, che ha ottenuto la delega a Politiche Sociali, Pubblica istruzione, Assistenza, Cultura, Sanità, Turismo; Paolo Spineto, già vicesindaco, assessore a Lavori pubblici, Energia, Conservazione del Patrimonio e Verde pubblico; Dario Debenedetti, che si occuperà di Polizia municipale, Sicurezza, Protezione civile, Viabilità e Commercio, Agricoltura; Micaela Benvenuto, assessore ad Ambiente, Ecologia, Rifiuti, Urbanistica, Personale. Il Consiglio sarà composto anche da Roberto Prando, Francesca Defranchi, Luca Di Modugno e Stefano Lasagna per la maggioranza. All’opposizione, Federico Braini, Roberto Scifò ed Edoardo Dellepiane per il gruppo “Noi per Arquata” ed Enzo Guerra per Amici di Arquata. L’assemblea voterà, tra l’altro, anche le linee programmatiche di governo ed eleggerà la commissione elettorale