Il nuovo prefetto Zito in visita a Gavi: “Tornerò per conoscere il Forte”

Il nuovo prefetto di Alessandria, Francesco Zito, lunedì pomeriggio è stato accolto in municipio dal sindaco Carlo Massa e dall’amministrazione comunale. Il rappresentante del governo si è insediato a palazzo Ghilini nelle settimane scorse e ha subito mostrato attenzione verso i piccoli Comuni ricevendo gli amministratori comunali di Mongiardino Ligure, Comune che ha dovuto dichiarare il dissesto.

Ieri pomeriggio, a Gavi, Zito è stato ricevuto nella sala consiliare, dove erano presenti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine. Il prefetto ha poi visitato il municipio e in seguito, insieme, tra gli altri, all’assessore Francesca Regoli, ha visitato la chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore, l’oratorio dei Rossi e il Portino. Ha infine promesso che tornerà in Val Lemme per una visita al Forte di Gavi.