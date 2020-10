Il pianista Gianluca Faragli in concerto a San Cristoforo

Si conclude sabato 10 ottobre a San Cristoforo la stagione estiva 2020 del Festival Settimane Musicali Internazionali con un recital pianistico di Gianluca Faragli che eseguirà musiche di Beethoven, Schumann, Liszt e Brahms.

Il Festival nasce da un’idea del pianista Gianluca Faragli per portare la musica classica, attraverso giovani professionisti italiani e stranieri, in località dell’Alto Monferrato che normalmente sono fuori dal circuito turistico, così da valorizzare borghi e siti archeologici poco conosciuti come Voltaggio, Castelletto d’Orba, Silvano d’Orba, Parodi Ligure, Carrosio e San Cristoforo che per questa stagione hanno rappresentato, con grande successo, i comuni ospitanti del Festival.

Ma accanto all’obiettivo di valorizzare la musica classica e i borghi, Gianluca Faragli, presidente dell’Associazione Musica&Cultura Pentagramma e direttore artistico del festival , fin da subito ha visto in questa manifestazione un modo per raccogliere fondi per la LILT di Novi Ligure, a cui sono destinati i proventi derivanti dalle offerte d’ingresso ai concerti, a sostegno della lotta contro i tumori in ambito provinciale, grazie anche all’appoggio del suo Presidente, l’ingegner Castellani.

Il sesto e ultimo appuntamento è in programma alle 21 nella Parrocchia di san Cristoforo. Nel rispetto delle misure anti Covid per assistere al concerto sarà necessario effettuare la prenotazione fino a esaurimento dei posti telefonando al n. 3426264764.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Musica&Cultura Pentagramma in collaborazione con l’Associazione Oltregiogo, e con il contributo di diversi sponsor di attività commerciali della zona e a quello della Banca Carige e del Lions Clubs International Gavi e Colline del Gavi, con il patrocinio dei Comuni ospitanti gli eventi, della Società Italiana per la protezione dei Beni Culturali – Sez. Regionale del Piemonte e della LILT – Sez. provinciale di Alessandria Delegazione di Novi Ligure.

Gianluca Faragli si è diplomato, con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, presso il Conservatorio di Genova sotto la guida di Maurizio Barboro e attualmente, con Maria Grazia Bellocchio, sta conseguendo la specializzazione in Pianoforte solista presso il Conservatorio di Bergamo. Ha vintoi numerosi concorsi che gli hanno permesso di esibirsi nell’ambito di prestigiosi Festival e in importanti sale da concerto in Italia e all’estero. Si è esibito come solista con l’Orchestra “Mihail Jora” di Bacau sotto la direzione di Gudni Emilsson e, con l’Orchestra Giovanile del Ponente Ligure, ha eseguito il Concerto per 4 pianoforti BWV 1065 di Bach a Praga.

Ha partecipato all’esecuzione dell’integrale della musica pianistica e cameristica di M. Kagel suonando “Zweites Trio in einem Satz” per violino, violoncello e pianoforte a Milano presso il Museo del Novecento, nell’ambito della Manifestazione Rondo 2019, e a Bologna presso l’Oratorio San Filippo Neri, per la quarta edizione del Festival Bologna Modern. Ha suonato nell’ambito della manifestazione Milano Piano City 2018 e 2019 rispettivamente alla Fondazione Feltrinelli e alle Fonderie Napoleoniche. Ha esperienze didattiche, attualmente collabora con l’Associazione Musicale A. F.Lavagnino di Gavi e l’Accademia Musicarte di Novi Ligure. Ha attualmente un incarico di docenza presso la Scuola Media di Gavi.