Il festival “Settimane Musicali Internazionali” domani, 16 agosto, fa tappa a Castelletto d’Orba. Alle 21,15, nella chiesa di Sant’Antonio, in programma il secondo concerto della stagione musicale organizzata dall’associazione Musica&Cultura Pentagramma in collaborazione con l’associazione Oltregiogo e i Comuni ospitanti. Suonerà infatti Davide Fasani, giovane docente di pianoforte di base al Conservatorio “Marenzo” di Brescia, già componente del coro delle voci bianche del Teatro alla Scala. Fasani è stato più volte ospite di Radio 3 e ha preso parte ai più importanti concorsi e festival europei di musica contemporanea e non.

Ha anche studiato clavicembalo a Bergamo e seguito master class e lezioni con maestri come Stefania Redaelli, Vladimir Tropp, Benedetto Lupo. Fasani si esibirà nel concerto dal titolo “Il tempo della musica” proponendo brani da autori quali Franz Schubert, Mauricio Kagel e Sergej Vasil’evic Racmaninov. Le offerte raccolte nei singoli eventi della rassegna vengono destinate a favore della lotta ai tumori alla Lilt di Novi Ligure. Prossimo appuntamento della rassegna, il 15 settembre a Silvano d’Orba ancora con il pianoforte, suonato da Alessandro Marano. Per assistere ai concerti è necessario prenotarsi al numero 342/6264764 in base alla normativa anti coronavirus.