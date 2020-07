Il premio La Buona Italia quest’anno sarà in diretta Facebook. Il Consorzio tutela del Gavi, organizzatore dell’evento, ha valutato, per la prima volta in Italia, le attività web, social e digitali dei 124 Consorzi Italiani del vino, fotografando lo stato dell’arte e selezionando le attività più efficaci in chiave di Enoturismo. “In seguito all’emergenza coronavirus – sostengono dal Consorzio -, il Web è diventato un ambiente ancora più imprescindibile per competere nel turismo: è qui che i turisti si informano, si confrontano e acquistano. L’Enoturismo, fattore trainante del turismo enogastronomico, è protagonista di un trend in forte crescita a livello italiano e internazionale, dove l’Italia è considerata la destinazione più desiderata per esperienze enogastronomiche dai turisti di tutto il mondo, secondo la World Food Travel Association”. Domani, martedì 14 luglio, alle 11, sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/gavisince972 del Consorzio Tutela del Gavi, da Milano, si terrà l’evento durante il quale verranno appunto premiati “i consorzi del vino che hanno compreso come l’enoturismo giochi un ruolo fondamentale a vantaggio dell’intera filiera, e capito come un’informazione aggregata del territorio, di cui il vino è portabandiera,

accompagnata da servizi di promozione e strumenti operativi per organizzare la propria vacanza, permetta al winelover di trasformarsi in turista e alle aziende di guadagnare in reputazione. Durante la premiazione, saranno raccontate direttamente dai protagonisti le case histories e le buone pratiche attivate dai consorzi vincitori per favorire il winelover/turista nell’organizzare la propria scoperta di un territorio partendo dal suo vino e sconfinando in arte, storia, natura, gastronomia…e quindi a vantaggio della filiera economica dei territori”. Infine, saranno inoltre illustrati i risultati dell’inedita ricerca “Enoturismo: il vino e il territorio”, a cura della professoressa Magda Antonioli, del Master di Economia del Turismo dell’Università Bocconi.