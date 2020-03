Il presidente Conte annuncia che tutta Italia, diventa zona protetta

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato durante la conferenza stampa di questa sera le nuove misure restrittive per contenere il coronavirus che saranno attiva da domani, 10 marzo, dopo la firma del decreto che avverrà a seguito del consiglio dei ministri convocato per le 9.30.

I provvedimenti, ha spiegato Conte, sono stati concordati con le regioni e con le opposizioni che insieme alla maggioranza avevano richiesto di attuare queste misure restrittive. Del resto, come ha ricordato il Presidente “I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone in terapia intensiva e delle persone decedute”, per questo le nostre abitudini devono necessariamente cambiare, “dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia – ha detto – . Lo dobbiamo fare subito e riusciremo a farlo solo se collaboreremo subito e tutti.

La parola d’ordine è “rimanere a casa”, valgono tuttavia le possibilità di muoversi per ragioni di forza maggiore: lavoro, salute, ma per ogni spostamento è necessaria l’autocertificazione che deve essere veritiera, diversamente saranno adottati provvedimenti severi.