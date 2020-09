Dopo la corsa sul Tobbio e il torneo di calcio a Sottovalle, gli amici di Michele Cumo lo hanno voluto ricordare con una salita al passo del Nivolet, nel Parco nazionale del Gran Paradiso, tra Valle Orco e Valsavarenche. In dieci domenica scorsa sono arrivati in bici, altri a piedi e altri ancora in moto nella stupenda località alpina che Michele amava tanto, tanto da raggiungerla anch’egli in sella alla sua bicicletta o con la ciaspole in inverno.

Michele, morto il 10 agosto a 55 anni, era un grande appassionato di sport e natura, per questo si era innamorato di questo luogo unico e frequentava spesso il rifugio Chivasso, gestito da Alessandro Bano. Così, a un mese dalla scomparsa, l’amico Sandro Mantovani ha chiamato a raccolta chi, tra Liguria e Piemonte, voleva bene a Michele e correva con lui in bici o in mtb e ha organizzato questo piccolo raduno nell’area protetta tra Valle d’Aosta e Piemonte.

“Un momento bello e commovente – dice Maurizio, fratello di Michele – che il prossimo anno sarà senz’altro ripetuto”.