La prima seduta del Consiglio comunale post elezioni a Serravalle Scrivia si terrà giovedì 30 giugno, alle 20, in municipio. È stata convocata dal neo sindaco, Luca Biagioni, eletto lo scorso 13 giugno con 1.300 preferenze contro le poco meno di 500 della maggioranza uscente guidata da Gianfranco Pinzone, che siederà all’opposizione con il sindaco uscente, Alberto Carbone, per la prima volta in minoranza dopo vent’anni in amministrazione. Nella seduta del 30 giugno l’assemblea voterà la convalida degli eletti e, a seguire, il giuramento del sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta comunale. Saranno inoltre, tra l’altro, presentate le linee programmatiche del mandato. Per la maggioranza sono entrati in Consiglio Marianna Bagnasco, Silvia Collini, Anna Maria Massone, Armando Pallavicini, Gianbattistina Romagnollo, Giuseppe Sciuto, Cristiana Vacchina e Walter Zerbo. In questi giorni la maggioranza sta lavorando alla composizione della giunta, dove Zerbo, il più votato alle elezioni con 370 preferenze, dovrebbe essere nominato vicesindaco. L’ex consigliere di opposizione era stato il più votato anche nel 2017. In minoranza, con un proprio gruppo, anche Marcello Bocca e Rosario Sestito.