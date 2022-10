Dopo la vittoria nel doppio di Carbone-Napoleone lo scorso autunno, il tennis club “Carlo Bassano” di Gavi ha vinto la manifestazione a squadre maschile provinciale. Dopo aver superato il girone iniziale dove erano in gara prestigiosi circoli dell’Alessandrino, il club gaviese nel tabellone principale ha sfidati ai quarti di finale il circolo Mombarone di Acqui e in semifinale il club di Casale Monferrato. Nel centro sportivo di via Bosio, a Gavi, il “Carlo Bassano” ha prevalso sul Villaforte: nel singolo, Andrea Carbone (Gavi) ha vinto su Alessandro Ravetti (Villaforte) 6/0 6/3; Marco Tagliafico (Villaforte) ha battuto Marco Albasi (Gavi) 6/3 6/0 e, infine, nel doppio, Guido Argenta e Walter Gualco (Gavi) hanno battuto Eugenio Manuelli e Marco Tagliafico 6/3 7/6. Gavi è così campione provinciale.