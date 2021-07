Gavi è stato riconfermato Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. L’associazione oggi ha individuato sei nuove località in Piemonte che hanno ottenuto la certificazione in base alle loro caratteristiche storiche, culturali e ambientali. In provincia di Alessandria sono due, Rosignano Monferrato, nel Casalese, e Trisobbio, nell’Ovadese. “Oggi, alle 12 – dice il sindaco, Carlo Massa – al suono delle campane a festa della parrocchiale di San Giacomo Maggiore abbiamo messo la bandiera su Via Mazzini di fronte all’ingresso del Municipio. Un importante riconoscimento per Gavi”. A Gavi lunedì è partita la raccolta differenziata anche nel centro storico, una delle richieste fatte dal Touring Club Italiano a suo tempo quando rilasciò la Bandiera arancione. Importante anche aver chiuso parzialmente al traffico via Mameli per rendere il paese più vivibile.