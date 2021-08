Per capire l’importanza della Pinacoteca di Voltaggio l’appuntamento sarà mercoledì 11 agosto, alle 21, nel chiostro del Convento dei Padri Cappuccini che ospita la collezione di arte sacra. Nell’occasione vi sarà la presentazione in anteprima assoluta del documentario dedicato alla collezione, “Il valore del Sacro” ideato e prodotto da Pino Petruzzelli. L’autore sarà presente all’incontro.

“La proposta – spiegano dall’associazione L’Arcangelo – è parte del Progetto “Un Coro per Voltaggio: Arte e Musica in Convento”, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e articolato su interventi finalizzati alla tutela, conservazione, restauro e divulgazione del patrimonio del Complesso Conventuale dei Cappuccini presente a Voltaggio a partire dalla fine del secolo XVI”. L’Associazione di volontariato L’Arcangelo promuove queste iniziative culturali da diversi anni con il contributo di Fondazione Cassa Risparmio Alessandria e in collaborazione con Museo Cappuccini Genova e Comune di Voltaggio.

“Il documentario per contenuti, immagini e suoni si ispira ai valori più profondi della mistica cappuccina, parte integrante della famiglia francescana. Così, San Francesco d’Assisi, attraverso la sua vicenda biografica, il suo pensiero, la sua poesia – centrati sulla ricerca di sapienza, semplicità, armonia con il creato – diviene il protagonista diretto o indiretto degli spazi del Convento, degli oggetti della cultura materiale e delle opere pittoriche e scultoree che oggi formano il patrimonio storico artistico del complesso conventuale nella sua interezza.

Nell’intreccio di narrazioni, dipinti, musica si coglie un profondo richiamo all’essenza stessa del pensiero francescano il cui sviluppo va costantemente tenuto presente nell’accostarsi alle varie parti che compongono questo bene culturale”. Narratore: Pino Petruzzelli; violinista: Eliano Calamaro, che suonerà brani Camillo Sivori – La Génoise; Giuseppe Tartini – Andante Cantabile; Charles Gounod – Ave Maria; Edward Elgar – Salut D’amour; Storica dell’Arte: Elisabetta Ghezzi. I testi letti da Pino Petruzzelli sono tratti dal libro Francesco d’Assisi di Hermann Hesse.

Ingresso libero a offerta per la manutenzione della chiesa.

Posti limitati per normativa anti-Covid. E’ richiesta la certificazione verde (Green Pass). Prenotazione obbligatoria: 347.4608672 [email protected]