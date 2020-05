Le strade di un’intera zona di Gavi sono di nuovo al buio. In Via Cavalieri di Vittorio Veneto e le zone residenziali limitrofe l’illuminazione pubblica è ancora fuori uso dopo il black out prolungato dello scorso inverno. Da circa due settimane, come ricordano i residenti, la situazione è tornata la stessa dopo circa due mesi: la gente di sera e di notte deve di nuovo camminare torce alla mano, temendo per la sua sicurezza, sia per evitare di inciampare sia per farsi vedere dalle auto, seppure non molte in questo periodo di quasi lockdown. La volta precedente erano trascorsi quattro mesi prima che il problema venisse, all’apparenza, risolto. Enel, a febbraio, aveva scoperto, dopo lunghe indagini, un guasto nella linea interrata, molto ramificata, e aveva separato in modo definitivo via Pietro Nattino, dove la linea presentava vari problemi, dal resto della rete.

Tutto sembrava quindi sistemato ma, come evidenzia un abitante, “l’illuminazione pubblica è tornata a fare le bizze, tanto è che abbiamo già dovuto chiamare più e più volte il servizio clienti Enel e far presente che qualche sera la stessa non si accende quando diventa scuro. Il brutto è che non si riesce a parlare con qualche responsabile per capire la situazione e trovare definitivamente una soluzione. Pensare di uscire la sera (a parte la situazione attuale con l’emergenza Covid-19) con dei bambini a fare due passi con l’illuminazione spenta può diventare molto pericoloso. E non è pensabile che ogni sera bisogna sperare che le luci si accendano”. Enel, al momento, risponde di non aver ricevuto segnalazioni su nuovi guasti ma senz’altro interverrà nuovamente per risolvere, si spera definitivamente, la situazione.