In arrivo 14 nuovi carabinieri per il territorio di Novi Ligure.

Quattordici nuovi carabinieri in arrivo per il Comando Compagnia di Novi Ligure. Il gruppo di militari fa parte dei 60 totali giunti al Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria, tutti neopromossi, provenienti dalle Scuole Allievi, i reparti d’istruzione per la formazione dei futuri professionisti dell’Arma. “I nuovi carabinieri – spiegano dal comando alessandrino – sono stati istruiti su un progetto formativo che, oltre a certificare con il superamento di singoli esami le competenze tecniche acquisite, fornisce le capacità per utilizzarle al meglio, anche in situazioni critiche”. I carabinieri nuovi giunti in provincia sono stati destinati ai cinque Comandi Compagnia di Alessandria (17), Novi Ligure (14), Casale Monferrato (12), Tortona (11) e Acqui Terme (6), e da qui alle rispettive stazioni dipendenti. “La scelta di destinare i giovani carabinieri alle stazioni – concludono dal comando provinciale – ha come scopo quello di aumentare il numero dei servizi preventivi e la proiezione esterna, così da fornire una pronta ed efficace risposta ai cittadini”.