Oltre 7 mila mascherine per i gaviesi per contrastare il coronavirus. In questi giorni nella cassetta delle posta i cittadini stanno ricevendo i 5 mila dispositivi di protezione acquistati dal Comune con un contributo di 1.500 euro destinato alla Croce Rossa di Alessandria e gli ulteriori 2.100 donati alla comunità dal Lions Gavi e Colline del Gavi. La consegna avviene da parte dei volontari della Croce rossa gaviese, dei dipendenti comunali, della Protezione civile e dell’Aib. Prosegue anche l’attività dei volontari temporanei della Croce rossa, attivi nella consegna domiciliare della spesa e dei farmaci. Un lavoro importante organizzato anche negli altri paesi della Val Lemme.

La Cri di Gavi sta consegnando le mascherine anche nel territorio di Parodi mentre a Voltaggio il Comune ha promosso una raccolta fondi per chi volesse contribuire alle spese per l’ulteriore acquisto di mascherine oltre a quelle in corso di consegna gratuita nelle case. Dal municipio fanno sapere che “l’eventuale surplus sarà destinato al fondo di solidarietà per persone o famiglie in stato di necessità”. Causale del versamento: D.L. 18 /2020 – ART. 66 Erogazione liberale emergenza COVID-19 – Mascherine e altri presidi sanitari

IBAN Comune di Voltaggio : IT68T0503448310000000000751 Banco BPM Spa Filiale di Gavi

CCP Comune di Voltaggio: 15545155 intestato a COMUNE DI VOLTAGGIO Servizio Tesoreria