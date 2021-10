Si chiamerà come stella più luminosa della costellazione del Toro il circolo di lettura che a breve aprirà a Gavi. Aldebaran, questo il suo nome, nasce da un’idea di Marco Rabbia e Davide Ravan, titola della libreria Aut di via Mameli. Ha anche un’origine letteraria: riprende infatti il nome della carretta del mare del romanzo “Marinai perduti”, di Jean Claude Izzo, “abbandonata dal suo armatore nel porto di Marsiglia. Non può solcare i mari e costringe alla vita del porto il suo equipaggio, che però sfrutterà questa sosta forzata per far fondere tra loro le storie avventurose dei personaggi dell’opera”. La stessa cosa quello che vuol fare il circolo, che inizierà la sua attività il 5 novembre. La sede sarà in piazza Dante, presso l’associazione Fuoriclasse, dove gli incontri si terranno le presentazioni dedicate agli autori e le riunioni dei partecipanti del circolo. Nessun tesseramento, la partecipazione sarà gratuita e libera così come i temi sui quali ci si confronterà. Il circolo Aldebaran avrà i suoi canali social per presentarsi e far conoscere gli autori che inviterà. “Un’occasione per uscire dalla clausura degli ultimi due anni”, dicono i promotori.