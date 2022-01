Sui Colli Tortonesi nasce un nuovo vino. Si chiama Verso Castellania ed è stato pensato dall’associazione Strada Del Vino dei Colli Tortonesi e dal Comune. La giunta comunale guidata dal sindaco Sergio Vallenzona ha già approvato il regolamento sull’utilizzo del marchio mentre quest’ultimo è già stato depositato alla Camera di Commercio di Alessandria. Sarà un vino rosa prodotto utilizzando un minimo del 50% di uve di vitigno Barbera o Dolcetto e per il rimanente 50% uve non aromatiche autorizzate in regione Piemonte, dal Cortese al Grignolino. L’area di produzione sarà tutta la parte collinare della provincia: oltre ai Colli tortonesi, l’area da Acqui, Ovada, l’Alto Monferrato, Gavi ma anche il Monferrato Casalese. L’idea era nata oltre dieci anni fa in occasione dei settant’anni della prima maglia Rosa di Fausto Coppi, quando quaranta etichette di vini rosa si incontrarono nel cortile di Casa Coppi, a Castellania Coppi. Due anni fa il discorso è stato ripreso dall’associazione Strada Del Vino dei Colli Tortonesi e ora si sta concretizzando coinvolgendo una ventina di aziende. Il sindaco Vallenzona dice: “Sono molto contento che sia stato scelto il nome di Castellania, seppure senza “Coppi”: non si è voluto enfatizzare il nome dei nostro campione per cercare di dimostrare che questo territorio ha le sue eccellenze slegate dal Campionissimo”