In aumento i casi di Covid a Novi Ligure

Da qualche settimana in tutte le regioni italiane e nel mondo si sta assistendo a un incremento dei casi positivi al Covid-19.

A tal proposito pubblichiamo un comunicato diramato dal Comune di Novi Ligure.

“Anche sul nostro territorio la curva epidemiologica è in aumento. Gli ultimi dati pubblicati sul sito della Regione Piemonte dall’Unità di Crisi, riferiti a lunedì 28 settembre, riportano la presenza di 12 soggetti attualmente positivi residenti a Novi Ligure, un numero simile a quello registrato nelle prime settimane di giugno.

Per contrastare la diffusione del virus, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza ad osservare le norme igienico-sanitarie disposte a livello nazionale e regionale, in particolare l’uso delle mascherine, l’igienizzazione delle mani e il rispetto del distanziamento sociale.

I controlli in città, come ad esempio per i mercati di piazza XX Settembre e via Garibaldi, vengono effettuati dalla Polizia Municipale. A questo proposito si precisa che, come da istruzioni degli Enti superiori, quando vengono rispettati gli spazi delle corsie tra i banchi non è più necessario contingentare gli ingressi ai mercati.

Si informa, infine, che dalla giornata di ieri è operativa una tenda all’interno dell’ex Caserma Giorgi riservata all’effettuazione di tamponi per studenti e insegnanti”.