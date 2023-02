La Procura di Alessandria ha dato il via libera ai funerali di Salvatore Cucè, l’operaio morto a 33 anni nella notte tra lunedì e martedì nel cantiere del Terzo valico di Voltaggio a causa della presenza di una sacca di gas in galleria non rilevata. Eseguita l’autopsia, le esequie saranno celebrate oggi, 12 febbraio, alle 15, a Roccabernarda, il paese in provincia di Crotone dove l’operaio viveva con i genitori e i fratelli. L’ennesima morte sul lavoro, che vede la Provincia di Alessandria al quinto posto a livello nazionale nel 2022 in questa terribile classifica. La comunità di Voltaggio esprimerà cordoglio al lutto che ha colpito la famiglia di Salvatore Cucè e la cittadinanza di Roccabernarda esponendo le bandiere a mezz’asta dal palazzo municipale nella giornata odierna, mentre la chiesa parrocchiale, alle 15, in concomitanza con i funerali in Calabria, suonerà le campane a lutto. Il sindaco Giuseppe Benasso ha scritto in un messaggio comparso sulla App del Comune: “La popolazione e il Comune di Voltaggio, addolorati per la morte sul lavoro di Salvatore Cucè, partecipano al lutto dei suoi cari e sono vicini ai suoi colleghi di lavoro del cantiere di Voltaggio”. La Procura sta indagando