In giro in auto senza patente e senza motivo

Ancora tanta, troppa gente in giro per Novi Ligure, così gli agenti di Polizia Municipale hanno il loro bel da fare con i controlli giornalieri per accertare che pedoni e automobilisti rispettino le norme varate dal Governo, che impongono, come tutti dovremmo sapere, l’obbligo di restare in casa e uscire solo se strettamente necessario per ragioni di approvvigionamento, lavorative o sanitarie. In questi giorni gli agenti hanno controllato 681 persone, di cui 34 in giro senza motivo e quindi multate. Tra questi, ieri sera intorno alle 18, la Polizia ha fermato un’auto con due persone a bordo, entrambe di origine extracomunitaria e non residenti a Novi. Tra l’altro il conducente K.A. non aveva nè la patente di guida ma neppure documento valido di soggiorno sul territorio nazionale.

Ovviamente è scattato il fermo amministrativo del veicolo, e K.A è stato accompagnato alla locale stazione dei Carabinieri per il fotosegnalamento e invitato a presentarsi presso l’ufficio stranieri della Questura di Alessandria per le procedure di rito; sarà denunciato penalmente all’Autorità Giudiziaria.

A entrambi i soggetti è stata applicata anche la sanzione amministrativa per la circolazione senza motivi di necessità.

Nell’arco di una settimana, comunicano gli agenti, sono già due le persone sanzionate per guida senza patente.