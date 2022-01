In primavera i lavori per sistemare strade e marciapiedi a Tortona

In primavera inizieranno i lavori per sistemare le strade della città. E’ stato aggiudicato a fine 2021 l’appalto del Comune di Tortona per gli interventi previsti dal piano strade e marciapiedi. Il progetto prevede un insieme di interventi che vanno dalla semplice riasfaltatura, alla realizzazione dei sottofondi stradali maggiormente compromessi, alla revisione di lastre e porfido, alla sistemazione della rete per la raccolta delle acque piovane (fossi, intubamenti, tombini) nelle vie e piazze della città, per un importo di 300.000 euro, importo a base d’asta 235.000.

Le strade interessate dagli interventi sono: via Leonardo da Vinci, viale Vittorio Veneto, via Baxilio (marciapiedi), bretella di collegamento tra strada Bertana e strada Virgo Potens, via Busi. I lavori di s istemazione dei porfido, invece, interesseranno piazza Julia Derthona e via Giulia, oltre al parcheggio della stazione ferroviaria, in piazza Fiume.

Per il 2022 , invece, sono previsti interventi più consistenti, grazie anche a due stanziamenti statali che fanno parte dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rispettivamente di 600.000 e 350.000 euro, per lavori su altre strade e marciapiedi in città e nelle frazioni.