Insieme all’ampliamento della scuola di via Bonavoglia, che ospiterà i nuovi corsi di Logistica dell’istituto superiore Marconi-Carbone, in zona Dellepiane verranno realizzati il liceo dello sport e una palestra per creare un polo sportivo e didattico valorizzando questa parte di Tortona e facendo nascere al suo interno anche piccole attività commerciali di supporto. Lo ha spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione, Marzia Damiani, nell’ultima seduta del Consiglio comunale.

«L’ampliamento della struttura di via Bonavoglia – ha detto – verrà ultimato nel più breve tempo possibile con una palestra (grazie ai finanziamenti del credito sportivo) ed è nostra intenzione, se tutto andrà bene per l’anno prossimo, di allargare ulteriormente l’offerta formativa sul territorio tortonese con un indirizzo di liceo sportivo. In quel luogo ci sono già i campi sportivi da calcio e la piscina: si punta a farlo diventare polo sportivo e didattico andando a valorizzare una zona di Tortona che adesso non lo è. L’idea è anche di far nascere al Dellepiane piccole attività commerciali di supporto, rendendo viva questa zona un po’ dimenticata della città».

L’ampliamento con la realizzazione di un nuovo corpo dell’edificio scolastico di via Bonavoglia – già sede in passato della facoltà di Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale e più recentemente occupato dalla scuola media «Patri» – sarà finanziato con una parte dei fondi compensativi del Terzo Valico, 1.550.000 euro.

«La scelta di istituire a Tortona l’indirizzo superiore di logistica – ha aggiunto l’assessore – è nata da una riunione, quasi due anni fa, con la Fondazione Slala che ha appoggiato fin dall’inizio questa idea che ora sta per diventare realtà. Non si tratta della replica di altri indirizzi già presenti sul territorio: l’offerta formativa del Marconi-Carbone riguarda infatti quella che si definisce «logistica pura» e non la «logistica dei trasporti» dell’istituto Volta di Alessandria o la «logistica navale» presente al Sobrero di Casale Monferrato. L’amministrazione comunale ha fortemente voluto questo indirizzo che rappresenta una opportunità per i nostri ragazzi, ma anche per il territorio».

Non solo, dal For.Al (Consorzio per la formazione professionale nell’Alessandrino) è arrivata la proposta di ampliare questa offerta formativa con corsi professionali da 600 a 1.200 ore che andranno a formare figure di supporto (ad esempio carrellisti) che insieme ai diplomati del Marconi garantiranno per le aziende di logistica del territorio la disponibilità di tutte le figure professionali necessarie al settore. Con Slala e Marconi è stato anche sottoscritto un protocollo d’intesa per garantire l’alternanza scuola-lavoro agli studenti sul territorio.

«Un ringraziamento va al dirigente scolastico Guido Rosso – ha concluso – per l’entusiasmo e la convinzione con cui ha aderito al progetto: il Marconi-Carbone vanta un’alta percentuale di assunzioni post diploma e ci auguriamo che sia anche per i diplomati in logistica».

«Un progetto molto importante – ha detto il sindaco Federico Chiodi – per due motivi: il nuovo corso di studi di logistica è un’opportunità in più per la formazione dei nostri giovani, che offre reali prospettive di impiego sul territorio, in un settore che nei prossimi anni vivrà una ulteriore espansione della quale anche Tortona sarà protagonista. Poi, il trasferimento del “Carbone” libererà la sede di corso Cavour, dove potrà invece insediarsi la scuola media “Patri” risolvendo così parte del problema della collocazione del comprensivo “Tortona B” precedentemente in viale Kennedy».

Il Consiglio ha approvato la destinazione dei 4,6 milioni di fondi compensativi per il Terzo Valico per finanziare, oltre alla scuola di logistica, un nuovo tratto di tangenziale, collegando la strada provinciale 211, nei pressi del casello autostradale, con la sp 10 per Alessandria all’altezza della frazione Torre Garofoli.

