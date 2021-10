La scuola media di Gavi ha bisogno di un montascale e il Lions Club Gavi e Colline del Gavi ha deciso di dare una mano organizzando al teatro civico di Gavi lo spettacolo “Incanto”, in programma sabato 16 ottobre alle 20,30. Alice Redini e Andrea Robbiano, con la partecipazione musicale del Maestro Lorenzo Marcenaro, portano in Val Lemme il loro spettacolo per aiutare il Lions nella raccolta fondi.

I due attori lavorano molto e spesso con i bambini e i ragazzi e quindi hanno accettato molto volentieri l’invito del club gaviese a contribuire al service che permetterà agli alunni con disabilità motoria di accedere a tutto l’edificio scolastico. Il Presidente del club Lions Gavi e Colline di Gavi Giacomo Lolaico e tutti i soci sono attivamente impegnati in questo e altri eventi per raccogliere la somma necessaria per alleviare il disagio di alcuni alunni della scuola media di Gavi. Alice Redini, novese, ha lavorato nei più prestigiosi teatri italiani oltre che a Parigi e Rio de Janeiro con attori del calibro di Silvio Orlando e Lucia Calamaro.

Attualmente, oltre che attrice e autrice, lavora collabora con Luminanza, laboratorio formativo per la drammaturgia contemporanea svizzera in lingua italiana a Lugano. Andrea Robbiano, anche lui novese, da sempre lavora con i bambini con disabilità psichica e fisica e collabora con Erasmus plus in progetti internazionale per l’integrazione culturale dei ragazzi. Ha scritto decine di spettacoli tra cui “Farfalle”, sulla Shoah, che ha avuto centinaia di repliche. Ha vinto il premio Eolo quale miglior attore di teatro per ragazzi. Prenotazione allo spettacolo con messaggio whatsapp al numero 375-6297202. Green pass obbligatorio.