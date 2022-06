Serata dedicata al progetto dell’inceneritore martedì, alle 21, a Novi Ligure, presso il Forno dell’Antica ricetta, in via Edilio Raggio 91. Pro Natura e Italia nostra, insieme all’associazione Agriambiente, faranno il punto della situazione sull’impianto voluto dal centrodestra che governa Novi. “Ci avevano già provato nel 2005 – spiegano i promotori della serata – ma l’attenzione di associazioni e amministratori permise il blocco della proposta. Ora, sulla strada da Novi Ligure a Bosco Marengo dovrebbe essere costruito un nuovo megaimpianto da 450 milioni di euro, sovradimensionato rispetto alle esigenze del territorio e con la chiara intenzione di andare a smaltire rifiuti non nostri (soprattutto liguri). A noi resteranno i problemi legati a costruzione, gestione e inquinamento”. Alla serata sono invitati i parlamentari e gli amministratori della zona, tutte le altre associazioni ambientaliste e di difesa del territorio e, ovviamente, tutta la cittadinanza.