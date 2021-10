“Incontro con i narratori in Biblioteca” è il tema degli appuntamenti culturali dedicati alla narrativa, proposti dalla Biblioteca comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia.

Il primo appuntamento organizzato in collaborazione con puntoacapo Editrice è in calendario venerdì 8 ottobre, alle 21.00.

Protagonisti della serata sono due autori del territorio, Viviana Albanese e Giuseppe Grassano.

Viviana Albanese. Scrittrice stazzanese già conosciuta per “Mercoledì” e “Professione pendolare”, presenterà il suo nuovo romanzo “Le nove fasi”, la storia di una giovane donna in crisi, con irrisolti problemi relazionali e nuove possibilità sentimentali, che tuttavia potranno concretizzarsi solo dopo aver superato, come dice il titolo, “nove fasi”.

I lavori di Giuseppe Grassano hanno una base autobiografica, ma in essi è possibile vedere storia e cultura degli ultimi anni. Nel suo nuovo lavoro dal titolo “Il paese dei campanelli”, Grassano ripercorre la propria carriera scolastica, con una straordinaria galleria di aneddoti e personaggi che tratteggiano, tra l’ironia e profonda empatia umana, il mondo della scuola degli ultimi cinquanta anni.

Ad introdurre i due autori sarà Mauro Ferrari di puntoacapo Editrice

Per partecipare all’evento, che è a ingresso libero fino a esaurimento dei post disponibili, sarà necessario registrarsi ed esibire il Green Pass.

I libri sono acquistabili su www.puntoacapo-editrice.com o in una qualunque libreria su tutto il territorio nazionale.