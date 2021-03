Info point sulla raccolta differenziata al centro commerciale il Forte

Sabato 13 marzo il personale di Gestione Ambiente sarà presente per gli abitanti delle frazioni e delle località gaviesi.

La distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata è iniziata da alcune settimane nelle frazioni e delle località di Gavi ma l’informazione ai cittadini interessati dall’avvio del porta a porta prosegue. Le info, come ricorda Gestione Ambiente, gestore del servizio, si possono anche trovare sul sito www.gestioneambiente.net nella sezione “Servizi al tuo Comune”, cliccando su Gavi. Gestione Ambiente sarà a disposizione dei residenti di tutte le località e frazioni sabato 13 marzo dalle 10 alle 13 davanti al Centro Commerciale Il Forte. “Si ricorda – spiegano dalla società novese – che le consegne a domicilio dei kit dei nuovi contenitori nel centro storico di Gavi inizieranno più avanti, appena ultimate e avviate le località e le frazioni. Per i cittadini del centro storico saranno quindi attivati punti informativi dedicati, comunicando con anticipo date, orari e luoghi”.