Inizia l’estate a Cabella Ligure tra giochi per i bimbi, bagni in piscina e aperitivi… en plein air

Riparte l’estate cabellese. Parco giochi aperto, così come la piscina e aperitivi in piazza. Già dallo scorso fine settimana, ”sotto le piante” dove è allestito il parco dedicato all’infanzia, sono risuonate le risate dei bimbi che, dopo la lunga chiusura dovuta al malefico virus, regalano divertenti momenti ai piccoli frequentatori in tutta sicurezza, sia grazie al pavimento anti trauma che ricopre tutta l’area, sia per la sanificazione quotidiana di scivoli, altalene e giostrine varie a cura dell’amministrazione.

Da sabato 11 luglio, nel rispetto delle norme igienico/comportamentali, è finalmente possibile accedere alla piscina comunale. Le regole da seguire, sono le stesse regole di sempre che attingono alla buona educazione: non sputare, non fare pipì in acqua, usare la cuffia e fare la doccia prima di immergersi , in aggiunta c’è l’obbligo di stare almeno ad un metro di distanza ed è necessario riporre gli indumenti e gli oggetti personali nella propria borsa. Ovviamente non si frequentano luoghi pubblici se si ha febbre, Covid o non Covid, quindi se la temperatura corporea supera i 37 gradi è buona norma restarsene a casa.

Al termine di una giornata di svago Cabella Ligure offre luoghi idonei per rilassarsi con un aperitivo in tutta sicurezza. Anche in questo caso è intervenuta l’amministrazione che ha messo a disposizione dei locali spazi antistanti gli esercizi per ampliare i dehors. Ha accolto l’invito Mario, proprietario del Bar Italia di Piazza della Vittoria che dice: “Ringrazio il sindaco Roberta Daglio e l’amministrazione tutta, per questa concessione. Ai nostri clienti è assicurato il distanziamento sociale, i tavolini sono posizionati nel rispetto delle norme vigenti . Inoltre serviamo gli stuzzichini che accompagnano gli aperitivi, in monoporzioni affinché ognuno abbia il proprio vassoietto”.

C’è un’ultima cosa importante da segnalare, chi è in Piazza può collegarsi gratuitamente a Internet e navigare in rete grazie al Wi-Fi Free del Comune di Cabella Ligure.