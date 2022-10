Far invecchiare il vino spumante nelle miniere d’oro del Parco Capanne di Marcarolo. La proposta arriva dal produttore di Casaleggio Boiro Antonello Bodrato, titolare dell’azienda La Giacometta. Bodrato nel 2017 è stato uno dei primi, nel territorio alessandrino, ad aver impiantato il vitigno Alta Langa, vinificato nel 2021 e pronto per essere commercializzato nel 2023. Il produttore, con la proposta avanzata agli amministratori delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, vuole “fare marketing, di cui la nostra zona ha davvero bisogno. Iniziative del genere sono state organizzate anche altrove con successo, promuovendo al contempo il vino e il suo territorio. Chi visiterà le miniere avrà così l’occasione di conoscere uno dei prodotti locali”. Le miniere, recuperate negli anni scorsi dalle Aree protette per tutelarne il particolare habitat, sono considerate le fra più importanti a livello nazionale dal punto di vista ambientale. A breve ripartiranno le visite guidate. Le Aree protette hanno discusso la proposta di Bodrato nell’ultima seduta del consiglio e l’ente la valuterà.