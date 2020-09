“Io Donna” la prevenzione del Rotary nell’ottobre “rosa”

Come in molti Paesi europei anche in Italia il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, in particolare del tumore al seno; una malattia aggressiva, sul corpo e sulla mente. A fronte di un lieve aumento di incidenza continua a diminuire la mortalità e, questo significa che la malattia ha un tallone d’Achille e che la prevenzione ha un bersaglio da colpire in modo efficace.

Dall’anno scorso le donne che compiono 40 anni e che risiedono nel Distretto sanitario di Novi Ligure e di Arquata Scrivia, hanno la possibilità di effettuare la mammografia gratuita. All’invito hanno risposto il 60% delle quarantenni e, 3,4% ha scoperto di avere un problema serio al seno.

Per sottolineare l’importanza della prevenzione e dell’utilità di praticarla sempre, quest’anno il Club Rotary Gavi Libarna, per la prima volta, offre visite senologiche gratuite alle donne che abitano nel proprio territorio d’azione, indipendentemente dall’età anagrafica.

Il sabato è il giorno scelto, tranne a Gavi che sarà di domenica, ecco il calendario dei 4 appuntamenti:

Sabato 3 ottobre a Vignole Borbera, al mattino, al Centro Polifunzionale in via Mazzini nell’ambulatorio del dottor Salandrini. Le prenotazioni delle visite si potranno fare in farmacia a Vignole.

Domenica 11 ottobre a Gavi, al mattino, in piazza Dante Alighieri, in collaborazione con la Cri, presso la quale si possono prenotare le visite.

Sabato 17 ottobre a Serravalle Scrivia, probabilmente sia la mattino che al pomeriggio in piazza Coppi, presso lo studio della dottoressa Balestrero.

Sabato 24 ottobre ad Arquata Scrivia, sempre al mattino, alla Casa della Salute, dove si potranno prenotare le visite.