Domani, mercoledì primo aprile, all’Iper di Tortona, nel centro commerciale Oasi, i dipendenti sciopereranno per un’ora. Volevano commemorare il collega Aniello Carta, morto a causa del coronavirus, ma l’azienda, a detta di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, non ha risposto alla richiesta. “Non avendo ricevuto alcuna risposta – dicono i sindacati -abbiamo deciso di proclamare un’ora di sciopero di tutto il personale del punto vendita nella giornata di domani, mercoledì 1° aprile, per permettere a tutti i colleghi di poter partecipare virtualmente, viste le restrizioni sui funerali, all’ultimo saluto al caro Nello.

Ricordiamo – proseguono i sindacalisti – che i lavoratori come Nello in queste settimane stanno svolgendo le proprie mansioni per garantire alla cittadinanza l’approvvigionamento di beni essenziali. Riteniamo quindi che questo gesto sia dovuto, in memoria di Nello e nel rispetto di tutti i lavoratori del comparto, che sono in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ci uniamo al dolore della famiglia di Nello e di tutti i suoi cari”.