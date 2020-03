L ’Associazione Albergatori e Ristoratori delle Valli Borbera e Spinti ai tempi del Coronavirus…

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

Siamo una realtà territoriale di 22 strutture associate tra alberghi, ristoranti, pizzerie, bar, pub, agriturismi.

Nati nel 1978, da 42 anni promuoviamo le nostre strutture, il nostro territorio e suoi prodotti tipici, unici e di eccellenza: il Timorasso, un vitigno autoctono, di origini antiche, a bacca bianca; la carne all’erba, la cui particolarità di avere un basso livello di colesterolo, di essere ricca di vitamine, sali minerali e proteine la rende particolarmente indicata per regimi alimentari sani e nutrienti; il Montebore, un formaggio antico dalla tipica forma di torta nuziale prodotto con latte vaccino e ovino; il Salame Nobile del Giarolo e poi ancora, la fagiolana, il miele, le patate, le mele, il tartufo, i funghi, il lardo, la testa in cassetta, il pane, la focaccia, la pasticceria, le castagne, le noci, le nocciole e tanti altri formaggi, salumi e vitigni autoctoni.

La nostra è una cucina tipica, tradizionale e di ricerca nella quale la fanno da padroni i prodotti del territorio.

Le nostre valli sono ricche di sapori, di profumi e di panorami che risveglieranno i vostri sensi e vi invoglieranno a tornare.

Vi parliamo con la passione di chi è rimasto per amore del proprio lavoro, della propria terra e perché crede nel suo rilancio, perciò vi invitiamo a venire a mangiare e a bere nei nostri locali e soggiornare nei nostri alberghi; fare colazione e aperitivi nei nostri bar.

Venite a percorrete i nostri sentieri; passeggiate nei prati, osservatene l’erba verde brillante e le fioriture, odoratene il profumo inebriante; attraversate i boschi e godetene il loro refrigerio estivo; gettatevi sulla neve fresca e soffice in inverno e ascoltatene il silenzio ovattato.

Bevete l’acqua fresca delle nostre fonti e rinfrescatevi nei nostri rii; dall’alto delle nostre vette ammirate i panorami e respirate l’aria fresca e pura delle nostre valli, la visuale vi lascerà a bocca aperta; venite ad ascoltare il rumore del silenzio della nostra natura incontaminata, il suono vi incanterà.

Vi aspettiamo in Val Borbera anche, e soprattutto, in questo difficile momento in cui ognuno di noi e’ messo a dura prova; i nostri locali, finche’ ne avranno la forza e rispettando le misure messe in atto per contrastare la diffusione del virus, saranno pronti ad accogliervi, disponibili per un pasto, per una notte al caldo, per un caffè, per un aperitivo. Siamo fiduciosi che tutti insieme, uniti, riusciremo a superare questo grave periodo emergenziale.

Vi abbracciamo idealmente incoraggiandoci a vicenda, forza Val Borbera, forza Italia!