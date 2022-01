La bici di “Franchino” va al Museo

La bicicletta di Franchino sarà esposta al Museo dei Campionissimi. A deciderlo la Giunta Comunale di Novi Ligure nella seduta di ieri, giovedì 13 gennaio.

La giunta ha di fatto accolto la proposta lanciata sui i social da molti novesi per rendere omaggio a “Franchino”, al secolo Francesco Paolo Magrini, pizzaiolo di professione, morto a fine dicembre. Un animo gentile che tutti ricordano in sella alla sua bicicletta, la stessa che sarà ospitata al piano terra del Museo dei Campionissimi, in uno spazio appositamente dedicato alla città, denominato “Angolo dei novesi”e, precisamente, accanto alla celebre “bicicletta degli antichi mestieri”, il carrettino dei gelati del Giule, che ha circolato per molti anni nelle vie di Novi Ligure.

Attraverso la figura di Franchino, arrivato da Melfi quarant’anni fa per lavorare nel settore della ristorazione, l’Amministrazione Comunale intende esprimere riconoscenza alle tantissime famiglie che, giunte a Novi a partire dal secondo Dopoguerra da altre regioni italiane, in particolare meridionali, hanno reso un contributo fondamentale alla ricostruzione della città e alla crescita della comunità novese.

“Il Museo dei Campionissimi è un luogo indispensabile per elaborare e diffondere la cultura, non solo sportiva, a salvaguardia della storia, dei valori e della memoria della città”, commentano a margine il sindaco Gian Paolo Cabella e l’Assessore alla Cultura Andrea Sisti, manifestando apprezzamento per la proposta. “Lo spazio del museo è destinato soprattutto a raccontare storie: quelle di grandi campioni, ma anche quelle di comuni cittadini, capaci di elevare un gesto, umano, sportivo o professionale, regalandoci insegnamenti o emozioni, nel segno della cittadinanza, dell’appartenenza e del bene comune”.

Foto da Fb