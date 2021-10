La campagna elettorale si chiude oggi senza il confronto fra i tre candidati.

Si chiude oggi, 1° ottobre, la campagna elettorale ad Arquata Scrivia in vista del voto di domenica e lunedì. Ieri sera la lista Amici di Arquata, che candida Enzo Guerra a sindaco, si è presentata agli elettori di Rigoroso. Oggi pomeriggio Federico Braini, candidato di Noi per Arquata, alle 18,30 chiuderà la campagna alla Soms mentre il sindaco uscente, Alberto Basso, dà appuntamento con i candidati della sua lista, ViviAmo Arquata, dalle 19 con un Aperilista con musica dalle 21,30 in piazza Bertelli. Non si farà l’atteso confronto fra i tre candidati, un appuntamento quasi tradizionale nelle ultime campagna elettorali. Lanciato da Basso il 28 settembre con un post su Facebook, l’invito è stato respinto da Braini lamentando il fatto che la proposta è arrivata troppo a ridosso della chiusura della campagna. Anche Guerra avrebbe declinato l’invito. Negli ultimi giorni le polemiche si sono concentrate in particolare sulla visita del presidente della Regione, Alberto Cirio, invitato dal Comune a Vocemola per la questione del ponte e per altre problematiche arquatesi. L’evento è avvenuto in assenza di pubblico dopo le proteste delle liste di Guerra e Braini, per evitare che potesse influenza la campagna elettorale. Ecco le tre liste:

lista numero 1 ViviAmo Arquata. Candidato sindaco, Alberto Basso. Candidati al Consiglio comunale: Francesca Defranchi, Luca Di Modugno, Raffaele Tulipano, Stefano Lasagna, Daniele Sartoris, Nicoletta Cucinella, Micaela Benvenuto, Paolo Spineto, Roberto Prando, Dario Debenedetti, Federica Pittaluga, Emanuela Parodi;

lista numero 2 Amici di Arquata. Candidato sindaco: Enzo Guerra. Candidati al Consiglio comunale: Rita Bisio, Francesca Bruzzo, Andrea Fossati, Vittorio Gifra, Silvano Merlo, Maria Nadia Mandili, Daniela Imelio, Mirco Lugano, Paola Semino, Angelo Murano, Simona Bergaglio, Edoardo Santoro;

lista numero 3 Noi per Arquata. Candidato sindaco: Federico Braini. Candidati al Consiglio comunale: Lorenza Freggiaro, Grazia Ravera, Loredana Ranaldo, Chiara Canale, Laura Patri, Silvana De Martino, Sebastian Mombello, Sergio Pordenon, Roberto Scifò, Nino Zanghì, Federico Bonaventura, Edoardo Dellepiane.