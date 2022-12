Il sistema Nirvana è una tecnologia che permette ai bambini di sottoporsi alla riabilitazione divertendosi grazie all’uso di immagini e a corpo libero, senza bisogno caschi, visori o guanti, con risultati che arrivano in tempi più brevi poiché è multisensoriale. La Fondazione Uspidalet, creata per sostenere l’ospedale Infantile di Alessandria, vuole raccogliere 48 mila euro necessari ad acquistare il cosiddetto “sistema immersivo” Nirvana, già utilizzata al Gaslini di Genova e al Bambin Gesù di Roma, per l’Ospedaletto alessandrino. La Cantina Produttori del Gavi di Gavi ha deciso di aiutare questa iniziativa mettendo in vendita a partire da domani, lunedì 5 dicembre, 300 bottiglie della sua etichetta Primi Grappoli Gavi docg. “I soci della Produttori del Gavi – dice Orietta Alice, ad dell’azienda – sono orgogliosi di condividere il frutto del loro lavoro con chi desidera sostenere un’istituzione come l’Ospedaletto infantile, dal 1866 una realtà di eccellenza nella diagnosi e nella cura del bambino. Invitiamo nella nostra azienda tutti coloro che vogliono dare un significato di collaborazione profonda al loro Natale 2022, un aiuto concreto ai bambini della nostra provincia, a partire da lunedì 5 dicembre”. “L’installazione del sistema Nirvana presso l’Infantile permetterà a circa 60 bambini all’anno, provenienti da tutta la provincia di Alessandria e non solo, di avere accesso a un percorso stimolante e divertente, per affrontare la riabilitazione con il sorriso”, dice il dottor Marco Polverelli, direttore del dipartimento di Riabilitazione dell’ospedale di Alessandria. Lo scorso anno la Cantina Produttori ha raccolto 2.500 euro per il Gaslini di Genova.