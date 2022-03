“Grazie a tutti, in particolare a quelli che sono arrivati da lontano per ricordare il mio papà”. Elena, la figlia di Matteo Gastaldo, ieri, 26 marzo, ha salutato così tutti i cittadini e le autorità presenti alla cerimonia dedicata al padre, il vigile del fuoco morto a Quargnento il 5 novembre 2019 insieme ai Nino Candido e Marco Triches. Gavi ha dedicato a Matteo i giardini di piazza Dante. Elena, seduta accanto alla mamma Elisa e ai suoi familiari, ha poi scoperto la targa con il nome del papà insieme al sindaco Carlo Massa dopo che il maestro Marcello Crocco, suo insegnante di musica alla scuola media “De Simoni”, ha suonato il “Silenzio d’ordinanza” al flauto. Massa, nel suo intervento, ha ricordato: “Matteo è stato un esempio di vita per questo abbiamo voluto trasmettere il suo ricordo alle future generazioni”.

“Questa targa – ha detto il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia – sistemata davanti alla scuola elementare, insieme all’intitolazione dell’aula di informatica alla media, è un messaggio per il futuro”. Elena ha quindi ricevuto dalle mani di Giacomo Lolaico, presidente del Lions Club Gavi e Colline del Gavi, il premio che il club ha dedicato a suo papà. Alla cerimonia hanno preso parte anche tanti colleghi di Matteo. L’evento si è chiuso sulle stupende note di “The Mission main theme”, brano scritto da Ennio Morricone per il il film “Mission” e suonato sempre da Marcello Crocco.