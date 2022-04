Gavi, lunedì 25 aprile, tiferà per Grace Capuccilli, la giovanissima atleta della palestra Forza e Virtù di Novi Ligure che quel giorno sarà in gara a Lignano Sabbiodoro per partecipare ai campionati nazionali Pgs di ginnastica artistica. Alle 8,45 l’alunna della classe 4^ A della scuola elementare gaviese gareggerà nella categoria “Elite” alle parallele e nel volteggio. Grace è arrivata alla competizione nazionale in Veneto dopo aver ottenuto ottimi risultati nelle gare regionali di qualificazione: primo posto alle parallele e secondo alla trave a dicembre; seconda nel volteggio e terza nella classifica generale il 5 marzo e secondo posto alle parallele e settimo nella classifica generale il 26 marzo. I genitori, Andrea e Astrid, dicono: “Costanza, impegno e determinazione nel raggiungere l’obiettivo sono sempre stati una caratteristica caratteriale di Grace”.