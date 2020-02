Ci sarà anche un po’ di Gavi domani, martedì 4 febbraio, a Sanremo, all’interno della manifestazione 5 Giorni di musica contro le mafie. Silvia Ivaldi, 18 anni, sarà una delle coriste della cantautrice genovese Cance. Quest’ultima è una delle finaliste del concorso canoro che ha visto ai nastri di partenza 512 partecipanti da tutta Italia. Chi ha superato le selezioni si è esibito a dicembre al Teatro Morelli di Cosenza e domani, a Casa Sanremo, ci sarà premiazione finale, in programma alle 11,30 mentre alle 19 si esibiranno gli artisti premiati. Cance, che canterà il brano “Conosci?”, riceverà il Premio Under 35 – La Musica Può, promosso dal Ministero dei beni culturali e dalla SIAE. Con lei sul palco ci sarà Silvia, gaviese doc, alla prima vera esperienza come corista.

La giovane frequenta il liceo scientifico a indirizzo sportivo, gioca a pallavolo nel Gavi volley e va a scuola di canto da Roberto Tiranti alla scuola Rebora ad Ovada. Musica contro le mafie è una associazione che fa parte della rete di Libera. Come si legge sul sito del sodalizio, “da anni, attraverso la musica e i musicisti, porta avanti un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza attiva e responsabile”. Anche per questo, complimenti a Silvia.