La giunta perde un pezzo: si è dimessa l’assessore Pezzan.

Colpo di scena nella maggioranza comunale arquatese a pochi mesi dal voto. L’assessore Stefania Pezzan, si è dimessa poco prima di Natale. Era assessore dal 2016 dopo cinque anni come consigliere di maggioranza. A lei il sindaco Alberto Basso aveva assegnato le deleghe ad Ambiente, Ecologia, Rifiuti e Urbanistica nella giunta di cui fanno parte anche il vicesindaco Paolo Spineto e gli assessori Nicoletta Cucinella e Roberto Prando.

La causa della restituzione delle deleghe al primo cittadino sono “motivi personali”. Pezzan dovrebbe quindi continuare a far parte della maggioranza. Domani, mercoledì 30 dicembre, alle 18 in municipio è in programma la seduta del Consiglio comunale con all’ordine del giorni alcuni punti riferiti anche al bilancio e, come primo argomento, le comunicazioni del sindaco, con le quali Basso dovrebbe annunciare all’assemblea le dimissioni dell’assessore e spiegare a chi assegnerà le deleghe.