La magia del Natale nella magica Val Borbera

Tanti eventi per tutto il periodo dell’Avvento e anche oltre. Ad avvolgere la Val Borbera nella più calda atmosfera natalizia, ci hanno pensato le Pro Loco che, insieme alle Associazioni del territorio hanno organizzato laboratori natalizi, mercatini, concerti e allestito una casa per Babbo Natale. Si inizia già domani, sabato 4 dicembre ad Albera Ligure, nella sede della pro loco dove dalle 14.30 si terrà un laboratorio per imparare a decorare l’albero.

Domenica 5 dicembre, nel caratteristico borgo di Pravaglione nel comune di Mongiardino Ligure, dalle 14. 30, all’interno dello storico mulino ad acqua verrà allestita la “Casa di Babbo Natale”. Qui i bambini potranno portare la loro letterina. Naturalmente sarà presente Babbo Natale insieme ai suoi instancabili aiutanti, primo fra tutti l’elfo Rinaldo, che si chiama come lo storico proprietario del mulino, che impacchetteranno regali per tutti. Inoltre saranno offerti, a grandi e piccini, dolci, cioccolate, vin brulè e zucchero filato.

L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, sotto il gazebo dei giardini di fronte al municipio di Albera si terrà il concerto della orale The Cabella International Sahaja School.

Sabato 11 dicembre, alle 15 nel salone delle ex scuole di Cabella ligure, si terrà il laboratorio a tema “Creiamo insieme per il Natale”.

Ancora musica natalizia il 18 dicembre, alle 21 nella Chiesa di San Lorenzo, a Cabella con la Corale Val Borbera.

Le bancarelle dei tre mercatini di Natale dove si potranno acquistare oggetti di artigianato, decorazioni natalizie, dolciumi, prodotti locali e quant’altro, saranno allestite dalle 10 alle 17, il 12 dicembre a Vigo, il 19 dicembre a Cantalupo e il 24 dicembre a Cabella.

Il 23 dicembre, Babbo Natale sarà nelle vie di Rocchetta Ligure e, dalle 14 alle 16 consegnerà ai bimbi un assaggio di regali.

Le Pro Loco hanno ideato anche due concorsi. Il primo dedicato alle attività produttive della Val Borbera s’intitola “La più bella vetrina di Natale”. Per voltare la preferita sarà sufficiente inserire l’apposita scheda nell’urna posta davanti ai negozi valligiani che aderiscono all’iniziativa o votare on line sui social delle Pro Loco.

Il secondo concorso, ” L’Albero di Natale più bello”, è dedicato a tutti i privati che vogliono addobbare un albero di Natale all’esterno delle abitazioni. Un fotografo immortalerà le creazioni e, una giuria decreterà i vincitori. Per partecipare è necessario segnalare l’Albero nelle sedi o nei social delle pro loco o associazioni del paese.

A Natale siamo tutti più buoni ma, soprattutto in questi momenti complicati a causa della pandemia, è importante non dimenticare la solidarietà; il ricavato delle offerte libere e delle partecipazioni, sarà devoluto a due associazioni: “Noi per voi” e “TMA onlus” che si stanno occupando delle terapie riabilitative di due bambini con patologie importanti e stanno sostenendo le loro famiglie. L’appello delle Pro Loco è: “Aiutateci ad aiutarli!”

Per info e prenotazioni www.vivivalborberaespinti.it