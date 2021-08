La nostalgia del “Cinema di paese” in una serata benefica

Insieme per Anffas , ad Arquata Scrivia il 12 agosto.

“Prendiamoci per mano sotto le stelle”, è il titolo della serata di beneficienza in calendario per giovedì 12 agosto nel cortile delle Scuole Medie alle21, nel corso della quale verrà proiettato il docufilm “Cinema di paese” di Elisa Ravarino e Gianni Repetto.

Il documentario racconta , tramite la testimonianza dei protagonisti, la storia delle sale cinematografiche nate nel secondo dopoguerra in alcuni paesi del territorio compreso tra lo Scrivia e il Piota. C’è il cinema del Forte di Gavi, il Lara di Serravalle, l’Iris a Novi, il cineteatro di Lerma e il cinema della Filarmonica; quest’ultimo proiettava anche film proibiti ai minori con discussioni continue tra il parroco e i dirigenti della Filarmonica. C’erano poi i cinema parrocchiale di Mornese e di Parodi Ligure e quelli laici di Bosio, Silvano d’Orba e quello di Voltaggio in uno splendido palazzo del centro storico. Ad Arquata c’era il Cinema parrocchiale Roma, ancora in funzione fino a pochi anni fa e quello laico della Soms. Esperienze ormai da tempo concluse.

Per Arquata, i testimoni dell’epoca sono Mario Brugna e Paolo Bergaglio, quest’ultimo è stato operatore sia del Cinema Roma, sia di quello della Soms. Bergaglio racconta, mostrando locandine e manifesti originali, la programmazione dei film nelle due sale.

L’ evento organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, sarà con ingresso ad offerta e i fondi raccolti saranno devoluti all’Anffas di Novi Ligure per sostenere le loro attività.

In caso di tempo avverso la proiezione si terrà nel teatro della Juta.

In ottemperanza alla normativa emanata dal Governo, sarà necessario presentare il green pass (certificato vaccinale o tampone).