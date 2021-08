La nuova tappa a Tortona di Attraverso Festival con Paolo Crepet

Il Cortile del Chiostro dell’Annunziata di Tortona ospiterà martedì 24 agosto Paolo Crepet. Il celebre psichiatra terrà in un incontro con il pubblico una lectio magistralis dal titolo Oltre la tempesta.

La lectio magistralis dedicata alle conseguenze psicologiche create dalla pandemia, analizzerà il modo in cui il periodo che stiamo vivendo influenzerà il nostro futuro e l’impatto che avrà sulla nostra sfera individuale e sociale, soffermandosi in particolare sulla situazione psicologica delle famiglie.

«Credo che tutti dovremo occuparci di che cosa accadrà dopo la pandemia, dopo la tempesta – dichiara l’autore – negli effetti della didattica a distanza, dello smart working e del futuro delle nostre famiglie».

Paolo Crepet è sociologo, educatore, saggista, opinionista e, soprattutto, psichiatra. Conosciuto dal grande pubblico televisivo per aver commentato i fatti di cronaca più discussi del nostro Paese. Dopo il successo virale ottenuto lo scorso anno con il video Educare vuol dire togliere…, che in pochi giorni ha totalizzato 8 milioni di visualizzazioni, lo psichiatra ha aperto una pagina Facebook (oltre 220 mila followers) che propone al pubblico video, dirette e contenuti che offrono spunti di ragionamento e riflessione. Ogni intervento video di Crepet attira migliaia di spettatori in diretta live e cattura decine di migliaia di visualizzazioni, divAl pubblico si ricorda che la lectio magistralis avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. Le porte dell’area spettacoli apriranno a partire dalle ore 19.30.

I biglietti si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it