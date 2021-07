Un lettino e una sedia a rotelle per i disabili che frequentano la piscina di Arquata Scrivia. Li ha donati la famiglia Pedemonte a ricordo di papà Bruno. Barbara e Antonella, le figlie, con la mamma, Orietta, hanno voluto onorare le memoria del loro congiunto ricordandosi di chi si trova in difficoltà e ha bisogno di seguire i corsi per disabili che si svolgono nell’impianto natatorio arquatese. “La famiglia Pedemonte – ricorda l’assessore Nicoletta Cucinella – è stata molto generosa donando queste attrezzature al Comune e quindi alla nostra piscina. La sedia in particolare sarà molto utile per accompagnare queste persone in piscina per seguire i corsi di Tma che si svolgono qui da anni”. All’iniziativa ha collaborato anche Bruno Ferretti, presidente provinciale dell’Anmil, l’associazione dei lavoratori invalidi e mutilati. Oggi, 16 luglio, alle 11,30, le attrezzature verranno inaugurate alla presenza degli amministratori comunali presso la piscina.