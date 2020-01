La “pizzaiola” Barbara alla corte di Enrico Papi

Barbara Bianca, la bella “pizzaiola” di Serravalle Scrivia, ha partecipato l’altra sera come “indovinello vivente” alla trasmissione televisiva “Guess my age” – “indovina la mia età, condotta su Tv8 in prima serata da Enrico Papi.

Barbara è stata oggetto delle attenzioni dei concorrenti che hanno tentato di indovinare la sua età. Sono state ospiti del programma anche le show girl Simona Tagli ed Eliana Michelazzo.

Oltre che per gestire la pizzeria De Rosa’s a Serravalle insieme al marito, Massimo De Rosa, Barbara è anche nota nel Novese per aver svolto per parecchio tempo la professione di animatrice per i bambini. Proprio la sua estroversione ha indotto i curatori del programma di Papi ad invitarla. E non si può certo dire che la sua partecipazione sia stata banale.