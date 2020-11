La Polfer ritrova un ragazzo scomparso

Ieri pomeriggio la Polizia Ferroviaria di Novi Ligure ha notato un ragazzo all’altezza dello scalo ferroviario di Novi San Bovo, intento a passeggiare lungo la linea ferroviaria. Poiché il giovane stava evidentemente mettendo in pericolo la propria incolumità gli agenti sono intervenuti e hanno accompagnato il ragazzo negli Uffici di Polizia, qui dopo l’identificazione è risultato essere inserito in una banca dati di persone scomparse. Si tratta di un diciannovenne genovese e, in serata è stato riaffidato alle cure della madre.