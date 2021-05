La polizia municipale riprende il servizio di prossimità a Novi Ligure

L’amministrazione comunale di Novi Ligure, per migliorare la percezione di sicurezza alla cittadinanza, dopo il periodo di sospensione, ha disposto il ripristino del servizio di prossimità della Polizia Municipale.

I cittadini potranno quindi effettuare segnalazioni all’agente di Polizia Municipale presente in zona, che successivamente l’agente provvederà a inoltrare agli uffici competenti. Il servizio garantirà la presenza di un operatore di Polizia Municipale in diversi quartieri, zone o frazioni della città secondo i seguenti orari:

Martedì, in frazione Barbellotta dalle 15,15 alle 16,15 nella piazzetta sita lungo la s.p. 35 bis in prossimità di strada Sentiero dei Muli e in frazione Merella dalle 17 alle 18 nella zona antistante il circolo ricreativo

Mercoledì, in Via F. Crispi dalle 13,45 alle 14,45 presso il centro sportivo All Season; nel Quartiere GIII dalle 15 alle 16 nel piazzale Aldo Moro e in Zona Lodolino dalle ore 17 alle 18 nella piazzetta antistante il parco Nicolas Green.