La scuola di Rocchetta presenta il film “Come una Casa”.

“Come una Casa”. E’ il titolo del film che sarà presentato in prima visione, sabato 9 aprile alle 17.30, nel secentesco Palazzo Spinola a Rocchetta Ligure.

Il sottotitolo “II massimo che posso fare per un amico è semplicemente essergli amico” è riferito a una celebre frase del filosofo e scrittore Henry David Thoreau.

Il film di A. Emanuele “RayHeart” Coniglio, è stato ideato lo scorso anno, nell’ambito del “Progetto cinema”, della Scuola secondaria di Rocchetta.

“Nato dall’idea di realizzare un cortometraggio sul bullismo insieme agli studenti, – spiega il professor Emanuele Coniglio – si è poi evoluto, con nostra sorpresa e soddisfazione, in un film breve della durata di 51 minuti dove vengono espressi, tra le altre cose, sentimenti di amicizia, unione e perdono. Riteniamo sia stata un’esperienza importante per tutti i ragazzi che vi hanno preso parte, per l’impegno che hanno messo in campo, la creatività che hanno avuto modo di esprimere e, non da ultimo, la coesione e la collaborazione che hanno saputo dimostrare. Tutte queste componenti, unite alle abilità tecniche specifiche degli insegnanti che li hanno accompagnati in questo percorso, hanno dato vita a un prodotto finale che ha superato di gran lunga le aspettative iniziali”.

Nel cast: Henry Leonardi, Edoardo Ferrari, Ludovica Medicina, Mattia Costa, Tiziano Gizzi,

Aurora Demergasso, Cecilia Repetto, Giada Daglio, Sveva Mazzini, Anna Rocchi, Andrea Merello e Sara Rocchetti,

Il film è stato scritto da Angela Camani e A. Emanuele “RayHeart” Coniglio. Le musiche sono di Carlo Gizzi. Tecnico del Suono Renzo Rovedi.

Realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del Comune di Rocchetta Ligure e dell’Unione Montana Terre Alte.