La senatrice pentastellata Susy Matrisciano è la presidente commissione Lavoro.

La senatrice del Movimento 5Stelle Susy Matrisciano è stata eletta dalla maggioranza dei componenti alla presidenza della commissione permanente Lavoro pubblico e privato e previdenza sociale di palazzo Madama.

Susy Matrisciano, 44 anni, campana di origine ma piemontese d’adozione, una laurea in lingue e letterature straniere conseguita nel 2000, si occupa di formazione e gestione delle risorse umane per una multinazionale del settore metalmeccanico. Eletta al Senato nel collegio Piemonte 2 alle politiche del 2018, è componente delle commissioni parlamentari d’inchiesta Femminicidio e Infanzia e adolescenza e fino a novembre 2019 è stata capogruppo del M5S in commissione Lavoro. Già relatrice del Decreto Dignità, una delle misure bandiera del M5S, è relatrice del Ddl sul salario minimo orario, presentato dalla senatrice e attuale ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, che ha guidato l’XI Commissione fino a settembre scorso, quando è entrata nella squadra dei ministri del governo Conte 2.

“Vorrei ringraziare tutti i membri della commissione lavoro e il Movimento 5 Stelle per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Presiedere la commissione lavoro è una grande responsabilità che porterò avanti con il massimo impegno sicura di poter contare su un’ottima e preparata squadra di colleghi e collaboratori” dichiara la senatrice Matrisciano al termine della seduta della commissione che a maggioranza l’ha eletta Presidente.